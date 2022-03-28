Бишкек, 28 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Россия является стратегическим союзником для Киргизии, а потому в ситуации со спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины нужно продемонстрировать верность своим союзническим обязательствам. Об этом заявил экс-секретарь Совета безопасности Киргизии, депутат республиканского парламента Адахан Мадумаров в интервью газете «Общественный рейтинг».

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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«Встречался со студентами различных столичных учебных заведений, и там задали аналогичный вопрос. Я сразу сказал, что необходимо поступать так, как велели нам предки — если с кем-то дружишь, то делай это до конца. Киргизию и Россию связывает целый ряд договоров: мы являемся членами ОДКБ, ЕАЭС и прочее», — отметил он.

По мнению лидера парламентской фракции «Бутун Кыргызстан», «действующие власти Киргизии, судя по внешнеполитическим реверансам, не очень-то и ориентированы на развитие отношений с Россией».

»Минули те времена, когда можно было всем нравиться. В мире наблюдается резкая поляризация. Киргизия должна быть там, с кем нас связала историческая судьба — бесспорно, с Россией. Никакого двоякого толкования не должно быть», — подчеркнул он.

Также экс-глава Совбеза Киргизии рассказал о том, что ещё в 2019 году он публично через СМИ выразил своё отношение к тому, что Владимира Зеленского избрали на пост президента Украины.

«Уже тогда я выразил мнение, что это может обернуться большой трагедией для страны. А ведь некогда Украина была цветущая, промышленно развитая республика. Очень жаль, что допущенная ошибка очень дорого обходится народу», — подытожил известный политик.