Краснодар, 28 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Вторая партия гуманитарной помощи отправлена в Донецкую и Луганскую Народные Республики кубанскими казаками, сообщили 28 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Кубанские казаки отправили новую партию гуманитарной помощи в Донбасс

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«Благодарю всех казаков и атаманов за активное участие и помощь братским республикам. Организовали сбор продуктов и воды, новых комплектов одежды, спальных принадлежностей, средств гигиены и канцелярии для детей», — сказал заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Казаками было собрано 23 тонны продуктов и предметы первой необходимости. Помощь была отправлена утром 28 марта в город Донецк Ростовской области, расположенный на границе с Луганской народной республикой. Оттуда груз передадут жителям Донецка и Луганска.

Ранее кубанские казаки собрали и отправили в ДНР и ЛНР более 22 тонн гуманитарной помощи. В настоящее время ведётся сбор третьей партии.