Донецк, 28 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает 28 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Отмечается, что обстрелам подверглись Докучаевск, Старомихайловка, Горловка и Зайцево (южное).

Украинские войска выпустили по территории этих населенных пунктов 49 боеприпасов, среди них 30 снарядов калибра 122 мм и 19 мин калибра 120 мм.