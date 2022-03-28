Москва, 28 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Цены на белый и чёрный хлеб в России могут быть зафиксированы. Об этом 28 марта заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

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По словам вице-премьера, цены на хлеб могут быть зафиксированы до гонца 2022 года на уровне середины марта. Абрамченко рассказала, что может быть запущен механизм моратория на повышение цен на хлеб.

Как сообщало ИА REGNUM, для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы.