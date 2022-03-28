Кишинёв, 28 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Кишинёву не следует соглашаться с призывом секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова к странам, граничащим с Россией, заявлять о территориальных претензиях. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов Молдавии, обнародованном 28 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

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«Рассматриваем подобное заявление в качестве попытки вовлечь нейтральную дружественную Республику Молдова в военное геополитическое противостояние между двумя близкими нам странами, Российской Федерацией и Украиной», — говорится в заявлении.

В ПСРМ выразили надежду, что высказывание Данилова является его частным мнением, а не официальной позицией Киева. В партии подчеркнули, что стремятся сохранить дружеские отношения и с Россией, и с Украиной. «Социалисты» осудили призыв Данилова открыть «второй фронт».

Авторы сообщения отметили, что вмешательство третьей стороны в конфликт приведёт только к его эскалации. Они также заявили, что приднестровский конфликт возможно разрешить только мирным путём.

Стоит отметить, ранее на заявление Данилова ответили депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе и Николоз Самхарадзе. Они заявили, что Тбилиси не будет вступать в конфликт с Москвой.