Курск, 28 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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28 марта зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 112 тыс. 956 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 104 тыс. 176 пациентов, в том числе 269 — за последние сутки.

Всего скончались 2372 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.