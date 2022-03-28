Донецк, 28 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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В 14:00 с украинских позиций в населённом пункте Победа был открыт огонь по населённому пункту Александровка. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики обстреляли Горловку.