Волгоград, 28 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализировано 36 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 389 человек, подтверждена смерть от осложнений у шести волгоградцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 муниципалитете, всего подтверждено 208 503 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 195 903 человека, скончались от осложнений 6709 жителей.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 5 891 пациент.