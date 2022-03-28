Донецк, 28 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины оставили без энергоснабжения часть Киевского района Донецка. Об этом 28 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что без энергоснабжения в результате обстрела украинских силовиков остались 600 абонентов из Киевского района города. Причина — повреждение линии электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил об обстреле боевиками Киевского района Донецка.