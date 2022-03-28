Донецк, 28 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Несколько населённых пунктов Донецкой Народной Республики подверглись обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины.

Mil.gov.ua Артобстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В 12:00 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Докучаевску, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

В 12:30 из Красногоровки обстреляли Старомихайловку, выпущено 16 мин калибром 120 мм.

В 13:10 из населённого пункта Дылеевка было обстреляно Зайцево (южное) — туда попали 12 снарядов калибром 122 мм. Этот же населённый пункт обстреляли в 13:45 из Зайцево (северное), выпусти три мину калибром 120 мм.

Кроме того, в 13:40 из Дылеевки выпущено 10 снарядов калибром 122 мм по Горловке.