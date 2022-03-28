Москва, 28 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Дрейфующую мину обезвредили в Чёрном море ВМС Румынии, сообщили 28 марта в штабе ВМС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

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Морскую мину обнаружили в 70 километрах от полигона Капу Мидия, расположенного в уезде Констанца на юго-востоке страны. Её заметил рыболовный траулер. Позднее на место прибыла группа водолазов-сапёров, уничтожившая мину.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Турция обнаружила очередную морскую мину в Чёрном море рядом с границей Болгарии.