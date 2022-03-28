Симферополь, 28 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Северо-Крымский канал полностью заполнился водой из Днепра. Об этом журналистам 28 марта сообщил заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

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»Канал заполнен полностью», — приводит слова Кангиева «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал было перекрыто со стороны Украины восемь лет назад.

После начала специальной военной операции российские военные разрушили дамбу, сооружённую украинскими националистами в Херсонской области, и вода из Днепра самотёком начала поступать в канал.

По данным специалистов, качество воды в канале сегодня соответствует первому классу, уже в апреле её смогут использовать для сельскохозяйственных нужд.