Москва, 28 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Почти 90 тыс. работников на фоне санкций находятся в простое, 14 тыс. находятся в неоплачиваемом отпуске, около 50 тыс. предприятий уведомили о планируемых сокращениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду.

Duma.gov.ru Антон Котяков

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"Динамика, которую мы наблюдаем на протяжении конца февраля — начала марта, говорит о том, что рынок труда пока занимает выжидательную позицию», — отметил Котяков.

«Мы видим, что у нас более 90 тыс. человек на сегодняшний день находятся в простое», — отметил министр.

По его словам, 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске, около 50 тыс. работодателей предупредили о планируемом сокращении работников.

«При этом массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется», — сообщил Котяков.

Он помнил, что о сокращениях работодатели должны уведомлять службы занятости за два месяца до планируемых сокращений.