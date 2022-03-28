Москва, 28 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Правительство продолжит поддержку медиков, помогающим пациентам с ковидом. Об этом 28 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Пресс-служба правительства России Михаил Мишустин

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«Пик заболеваемости, который пришёлся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей», — заявил Мишустин.

«По инициативе президента, для медицинского персонала, водителей машин скорой помощи предусмотрены специальные страховые гарантии. Если медики заболевают, помогая пациенту с ковидом, им положены единовременные выплаты. На их предоставление правительство дополнительно направит свыше 4 млрд рублей», — указал он.