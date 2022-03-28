В Эстонии создают единую инфосистему ЕС по заявлениям беженцев
Таллин, 28 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Расположенная в Эстонии ИТ-фирма разрабатывает по заказу агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) единую систему для обработки заявлений беженцев. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ЭстонииERR.
Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По словам заместителя генерального директора Frontex Уку Сяреканно, это не самая сложная инфосистема, но для ее разработки и внедрения требуется время: «Это простая система, не очень сложная. Думаю, что такую систему можно выстроить за полгода».
Он сообщил, что к 2027 году число сотрудников Frontex должно вырасти до 10 000, но сейчас размер персонала в нем составляет треть от запланированного количества. Безопасностью границ восточных членов ЕС занимается около 400 работников.
Сяреканно добавил, что к 27 марта 2022 года в ЕС из Украины прибыли 3,8 млн военных беженцев, в том числе 3,2 млн граждан Украины, 360 000 граждан стран-членов ЕС и до 360 000 граждан третьих стран.
По его оценке, значение Frontex год от года будет увеличиваться, и в его помощи будут нуждаться прежде всего небольшие страны-члены ЕС, сталкивающиеся с такими проблемами, как сокращение и старение населения.
Он не стал вдаваться в подробности, какая фирма занимается разработкой инфосистемы, что она из себя представляет и во сколько обойдется агентству.