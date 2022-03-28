Донецк, 28 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 13:40 с украинских позиций в селе Новгородское, переименованном киевской властью в Нью-Йорк, был открыт огонь по Горловке. Всего выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

Ранее украинские боевики из Новгородского уже обстреливали Горловку.

Как сообщало ИА REGNUM, под огнём ВФУ оказался Донецк, попала под обстрел школа №54.