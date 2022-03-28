Донецк, 28 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики под обстрел украинских вооружённых формирований попал посёлок Гольмовский. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 13:25 с украинских позиций в населённом пункте Дача был открыт огонь по посёлку Гольмовский, выпущено восемь мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке 28 марта была обстреляна школа №54. Учебное заведение находится на улице Артёма.