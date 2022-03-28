Донецк, 28 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике обстреляна школа. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В представительстве рассказали, что под огонь националистов попала школа №54 в Донецке. Учебное заведение находится на улице Артёма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке под обстрелом оказался центр Киевского района, заявил глава республики Денис Пушилин.