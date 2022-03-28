Париж, 28 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Франция передала Украине медицинское и гуманитарное оборудование, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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Конвой французской службы безопасности прошел через Румынию, чтобы передать Украине медицинское и гуманитарное оборудование. Груз передал посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

К 49 тоннам медицинского и спасательного оборудования добавили 27 пожарных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон оценил успех фильма «Кода», который получил «Оскар».