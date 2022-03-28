Донецк, 28 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Донецке под обстрелами украинских силовиков оказался центр Киевского района, заявил 28 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

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Он рассказал, что под обстрелами украинских формирований оказался центр Киевского района донецкой столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики 28 марта обстреляли Ясиноватую, Донецк и другие населённые пункты ДНР. В Донецке оказался перебит газопровод. Кроме того, в республике почти 10 тыс. абонентов не получают энергоснабжение.