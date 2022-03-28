Варшава, 28 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Россия примет меры в ответ на высылку дипломатов из Польши, заявил 28 марта посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Он рассказал российским журналистам, что высылка из Польши российских дипломатов повлечет ответные меры со стороны Москвы. По словам Андреева, ответ Российской Федерации может быть ассиметричным.

Как сообщало ИА REGNUM, Польшу покинули 45 российских дипломатов. На их выдворении настояла Варшава.