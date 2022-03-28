Донецк, 28 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований на Украине. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

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В 12:35 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по городу Ясиноватая. Выпущено пять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.