Москва, 28 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, вводящих запрет на размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в недружественных странах, внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Первый законопроект запрещает размещение средств ФНБ в финансовые активы иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, российских граждан и юридических лиц.

«В условиях санкций нужно ускоренными темпами заниматься развитием отечественной экономики, реализовывать программу импортозамещения, направлять средства на повышение социальной защиты граждан. Считаю, что в этих условиях нужно срочно принять закон, который на всегда исключил бы любую возможность вложения средств ФНБ в активы недружественных стран», — заявил Миронов.

Еще один законопроект меняет порядок распределения средств ФНБ.

«Решение об этом должны принимать законодатели специальным законом. Процедура должна быть точно такой же, как при принятии федерального бюджета страны», — рассказал Миронов.