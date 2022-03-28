Москва, 28 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. О ходе спецоперации на Украине необходимо ориентироваться на заявления Минобороны России, а дискуссии на телешоу стоит оценивать как обмен мнениями частных лиц. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь российского лидера ДмитрийПесков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы слышим каждый день заявления представителей нашего Минобороны, вот нужно руководствоваться заявлениями наших военных, а давайте мы ток-шоу все-таки, это удовольствие, оставим в качестве привилегий участникам этих телевизионных мероприятий», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле относятся к заявлениям на ток-шоу «как к обмену мнениями частных лиц».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.