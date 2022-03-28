Москва, 28 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Слухи о подготовке государственного переворота в России являются «бредятиной», заявил 28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины», — сказал глава МИД, комментируя данные о якобы готовящемся в России госперевороте, а также о предполагаемом ухудшении здоровья министра обороны Сергея Шойгу.

По словам Лаврова, эту ложную информацию распространяют и российские неолиберальные СМИ.