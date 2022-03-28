Кишинёв, 28 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 827 исследований выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 512 638 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 498 077 человек, в том числе 245 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 312 пациентов с COVID-19, в том числе 33 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 418 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 216 заражений коронавирусом в результате проведения 2227 тестов. Врачи выписали за сутки 334 человека, были зарегистрированы две смерти среди пациентов с COVID-19.