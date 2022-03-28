Новосибирск, 28 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1045 пациентов, в том числе 33 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За прошедшие сутки было выявлено 265 случаев заражения коронавирусом. За это же время 319 человек были выписаны с выздоровлением, 11 пациентов скончались.

В реанимации находятся 164 человека, на ИВЛ — 22 пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 250 389 случаев заражения коронавирусом, 229 712 человек выписаны, умерли 5336 человек.