Джакарта, 28 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2798 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По состоянию на 28 марта в Индонезии выявили 6 001 751 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 10 301 житель Индонезии. Всего побороть коронавирус в стране смогли 5 724 963 человека.

В период с 27 по 28 марта 2022 года от COVID-19 погибли 104 жителя Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 154 774 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 122 014 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо должен до июня 2022 года произвести перестановки в кабинете министров.