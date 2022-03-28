Скопье, 28 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2245 образцов выявили 188 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 119 случаев выздоровления. Об этом 27 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Сања Малохоџиќ Куманово. Северная Македония

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По последним данным, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19, зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 305 066 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9206, 293 819 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2041 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.