Москва, 28 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Кремле ознакомились с кадрами пыток российских военных, попавших в плен на Украине. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Безусловно, видели. Эти, как и другие, факты будут проверяться. Вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим», — заявил Песков.

«Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке. И те, кто принимал участие в этих пытках, безусловно, подлежат, конечно, преследованию. И они должны понести ответственность за свои деяния», — указал он.