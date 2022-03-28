Донецк, 28 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли донецкий город Ясиноватая. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 12:00 с украинских позиций в населённом пункте Победы была обстреляна Александровка, выпущено пять снарядов калибром 122 мм. А в 12:10 из Авдеевки националисты выпустили четыре снаряда калибром 152 мм в сторону Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли Донецк с применением системы залпового огня «Град».