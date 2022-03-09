Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о продаже своего бизнеса на территории России и уходе с российского рынка из-за специальной военной операции России на Украине. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе концерна.

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«Владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале марта Heineken отказался от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. К концу месяца, после стратегического обзора деятельности компании, руководство концерна приняло решение полностью продать бизнес в РФ и покинуть рынок.

Как указали в пресс-службе, такая мера не выгодна компании, а принесет лишь убытки в размере около 400 млн евро. Несмотря на это, руководство корпорации гарантирует при любых обстоятельствах сохранить зарплаты для всех 1,8 тыс. российских сотрудников до конца 2022 года.

Напомним, впервые Heineken пришел на российский рынок в 2002 году с приобретения первого завода в Санкт-Петербурге. В портфеле компании начитывается около 30 брендов. Общее число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.