Пекин, 28 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Украинский кризис нужно решать через диалог, поэтому заинтересованным сторонам следует ответственно относиться к высказываниям и не делать заявлений, усиливающих противоречия. Об этом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил 28 марта на брифинге.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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Китайский дипломат прокомментировал резонансные слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что в Пекине обратили внимание на этот инцидент, и подчеркнул, что только диалог и продвижение переговоров помогут преодолеть кризис на Украине.

«Все заинтересованные стороны должны быть ответственны за свои высказывания, играть конструктивную роль», — сказал Ван Вэнбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Байден во время выступления в Варшаве заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме заверили, что Байден не имел в виду отстранение Путина от руководства Россией.

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