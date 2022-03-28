Москва, 28 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать жестокое убийство девушки в Мариуполе, сообщает 28 марта пресс-служба СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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Тело жительницы Мариуполя нашли в подвале одной из городских школ, где располагалась база националистов «Азова». На теле обнаружены следы пыток и вырезанную свастику. Сообщается, что девушка перед смертью длительное время подвергалась пыткам и издевательствам.

«Председатель СК России поручил зафиксировать и расследовать в рамках уголовного дела обстоятельства пыток и убийства женщины в городе Мариуполе», — рассказали в СК.