Москва, 28 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия сможет найти, куда продавать свою нефть, если от неё откажется Европа. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Вы знаете, что есть рынок в Юго-Восточной Азии, на Востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться в том числе с того направления, восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объёмы будут выпадать», — заявил Песков.

«Всё-таки мировой рынок более многогранен, чем европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным», — указал он.