Москва, 28 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Россия не будет поставлять газ Европе бесплатно, если там откажутся его оплачивать. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"То, что мы не будем бесплатно поставлять газ — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — заявил Песков.