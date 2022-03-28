Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 640 человек, выписаны с выздоровлением 713 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 марта.

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Наибольшее число новых носителей коронавируса зарегистрировано в Ростове-на-Дону (140), Таганроге (36), Шахтах (32), Волгодонске и Неклиновском районе (по 27). Чуть менее 20% заразившихся — люди старше 66 лет, более 16% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё четверо мужчин в возрасте от 51 года до 84 лет и две женщины в возрасте 69 и 83 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 360 544 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 342 336 человек, скончались 10 717 ковид-пациентов.