София, 28 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о начале реализации государственной программы по дополнительному финансовому обеспечению пенсионеров, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом 28 марта пишет софийская газета «Факты».

huntlh Вакцинация

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Согласно официальной информации, каждый болгарский гражданин пенсионного возраста, поставивший две соответствующие прививки, получит на свой счет дополнительно 75 левов ($42).

«Это не является прибавкой к пенсии и каким-либо регулярным видом выплат. Государство намерено стимулировать всеобщую вакцинацию от пандемии», — говорится в заявлении Национального института социального обеспечения (НИСО) Болгарии.

Как ожидается, уже 1 апреля нынешнего года соответствующую сумму в общей сложности получат 741 723 жителя страны.