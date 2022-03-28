Москва, 28 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине были сделаны на эмоциях, говорится в цитате, приведённой официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Она прокомментировала новые заявления Байдена о Путине с помощью последовавшей за ними реакции Госдепа США.

«Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США. God Save America», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепе пояснили, что резкие высказывания президента США Джо Байдена были сделаны на эмоциях и не отражают официальной позиции.