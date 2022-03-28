Донецк, 28 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 11:10 с украинских позиций в населённом пункте Водяное был открыт огонь по Донецку. Всего выпущено 15 снарядов калибром 122 мм.

В 11:20 украинские боевики из населённого пункта Жованка обстреляли Зайцево (южное). Они выпустили три мины калибром 120 мм.