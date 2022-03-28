Магадан, 28 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает значимым решение о переводе Европы на расчет за газ в рубли для экономики России — от принятого президентом Владимиром Путиным решения жители страны только выиграют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

ИА REGNUM Рубль

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«Ситуация, которая сложилась с золотовалютным фондом страны, её внешними резервами, возникла в начале 90-х, когда Америка выдавала России кредиты и за них буквально гробила нашу экономику, оборонную промышленность. Но Россия стала развиваться не по сценарию Запада.

Цена наших взаимоотношений с Украиной, нашим братским народом, выше, чем доллары, чем те блага, которых нас грозились лишить под предлогом санкций. Тот путь, который выбрала Россия, — единственно верный.

Нам угрожали, что на Лазурный берег мы ездить не будем? Да езжайте сами! Лазурный берег возник и расцвел благодаря русским в начале 20-го века. Еще Демидовы инвестировали средства в развитие Италии, Флоренции. И не то, чтобы не жалко вложений наших людей. Это Запад еще пожалеет, что поступает неправильно по отношению к России.

Что касается решения продавать газ за рубли — это естественный вариант развития событий, нам здесь нужны рубли, чтобы развивать свою страну, а не вкладывать средства в иностранные облигации и в экономику Америки и Европы, покрывая тем самым дефицит их бюджетов.

Поэтому мы меняем вектор и деньги будем вкладывать только в свою экономику», — уверено заявил Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Газпрому до 31 марта отчитаться об изменении валюты платежа на рубли при поставках газа в недружественные страны.