Москва, 28 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. По результатам исследования, которое было проведено НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» показала высокую эффективность от коронавируса у пациентов с ВИЧ. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet научной статьи, подтверждающей, что «Спутник V» стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью по защите от коронавируса ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию», — говорится в сообщении.

При этом в указанной статье впервые обнародованы научные данные, которые свидетельствуют о том, что эффективность «Спутника V» от COVID-19 у пациентов с ВИЧ составила 79% по итогам анализа в Москве свыше 24 тыс. ВИЧ-положительных пациентов, которые получали антиретровирусную терапию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент пандемия коронавируса SARS-CoV-2 еще не закончилась.