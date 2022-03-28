Новосибирск, 28 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что наблюдаемая сегодня естественная инфляция будет идти темпами несколько выше прошлогодних. Об этом он заявил на оперативном совещании сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Инфляция

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«И курсовые разницы, и процентные ставки по кредитам, и удорожание логистических маршрутов — всё это будет влиять на цены, в том числе на стоимость предметов первой необходимости. Но то, что мы наблюдали в первые недели марта, когда некоторые магазины, даже сетевые, пытались поднять цены на отдельные наименования продуктов и товаров, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать дополнительные деньги», — отметил Травников.

По данным министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, сейчас ведётся ежедневный ценовой мониторинг по 68 позициям продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в 179 торговых объектах в муниципальных образованиях.