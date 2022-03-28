Казань, 28 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Татарии выявили 279 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 283 теста на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 51 заболевшего, сообщает 28 марта общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 136 428 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 125 922 пациента, скончались 1852 человека. За сутки больничный закрыли 130 пациентов, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повышается уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю (14−20 марта) рост составил 26,3%.

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