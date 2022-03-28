Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге 19 человек скончались от COVID-19, это на одного пациента больше, чем за прошедшие сутки, сообщили 28 марта в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также в Петербурге за сутки обнаружили 998 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 107 случаев меньше, чем за 26 марта. Статистика заражений в Северной столице продолжает сокращаться.

Несмотря на положительную динамику эпидемобстановки, Петербург сохраняет лидерство по выявлению новых случаев заражения. Город обогнал на 47 случаев Воронежскую область и на 50 — Свердловскую область.

За сутки от ковида в Петербуоше выздоровели 262 человека, что в два раза меньше, чем сутками ранее.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 497 289 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 33 004 пациента, а выздоровел 1 421 081 человек.