* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 28 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Использование в России социальных сетей американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — согласно решению Тверского суда Москвы не ограничивается для незапрещенной деятельности. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, обнародованного 28 марта на сайте суда.

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«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета (организация, деятельность которой запрещена в РФ) физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — указывается в решении.

При этом в нем отмечается, что это решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, также принадлежащий указанной американской компании, ранее признанной в России экстремистской.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта американский предприниматель Илон Маск заявил, что задумался о создании новой соцсети.