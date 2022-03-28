Москва, 28 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 526 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 28 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 540 464 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 736 090.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 22 человека.