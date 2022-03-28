Донецк, 28 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооружёнными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских боевиков населённые пункты ДНР. Об этом 28 марта заявили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

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»С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов, огневую позицию танка, две огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30, один бронетранспортёр и три бронированные машины», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», одна боевая машина пехоты и два бронетранспортёра». Двенадцать военнослужащих 54-й механизированной бригады и пятеро 25-й воздушно десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — добавили в Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 марта заявил, что силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки сбили три ракеты «Точка-У», которые украинские боевики выпустили по гражданским объектам ДНР.