Москва, 28 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Киевскую область Украины сотрудники Росгвардии доставили гуманитарную помощь. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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Росгвардейцы привезли в Киевскую область продовольственные наборы, а также медикаменты, необходимые местным жителям, пострадавшим от ударов украинских войск.

Гуманитарная помощь передана жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты на 300 путёвок в оздоровительные лагеря Республики Крым для детей Луганской и Донецкой Народных Республик передал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов во время визита в Донецк.