София, 28 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Сотни человек собрались у здания Болгарского национального банка (БНБ) в центре столицы Болгарии Софии с требованиями к правительству снизить цены на бензин, автомобильный газ и дизтопливо в стране. Об этом 28 марта сообщает софийская газета «Факты».

Nathan Keirn Протест

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По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Долой дороговизну!» и «Топливо принадлежит народу». При этом участники демонстрации воздержались от скандирования антиправительственных лозунгов и конфронтации с представителями правоохранительных органов.

Согласно официальной информации, организатором мероприятия является болгарское общественное движение «Защита».

Ранее руководство указанной структуры пригрозило кабинету министров Болгарии общенациональной акцией гражданского неповиновения у зданий государственных структур в том случае, если кабмин не предпримет срочных мер по борьбе с высокими ценами в сфере энергоносителей.